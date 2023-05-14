TVORCHI заняли шестое место на конкурсе.

Гранд-финал Евровидения-2023 стал самым масштабным шоу за последнее время. В этом году Украину представляла группа TVORCHI с песней Heart of steel.

По итогам голосования представители Украины получили суммарно 243 балла, благодаря чему оказались на шестом месте в турнирной таблице. Жюри разных стран мира поставили TVORCHI 54 балла, а зрители - 189.

Стоит отметить, что единственная страна, которая оценила Украину самым высоким баллом оказалась Чехия. Национальное жюри Чехии поставило нам 12 баллов.

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А вот украинское жюри поставило Чехии всего 7 баллов. А 12 баллов Александр Фоззи Сидоренко, Светлана Тарабарова, Тоня Матвиенко, Олег Собчук и Евгений Хмара отдали Швеции.

Кто победил на Евровидении-2023

Победительницей Евровидения в этом году стала Loreen из Швеции. Она получила самый высокий балл - 583. Певица стала первой в истории женщиной, которая дважды побеждала в этом конкурсе. В 2012 году певица уже забирала кубок победителя с песней Euphoria.

На втором месте на Евровидении-2023 оказалась Финляндия, на третьем - Израиль.

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