После волны критики Лорак скромно выложила новое фото в Stories.

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала новое фото со съемок, которые ранее уже успели раскритиковать в сети поклонники творчества звезды.

Вот только на этот раз Лорак решила публиковать фотографию не на странице, а в Stories Instagram, что делает невозможным открытое комментирование фото.

Певица игриво выгнулась в одну сторону, опершись рукой на талию. На новой фотографии Лорак предстала в том же белом атласном костюме с коротким блестящим топом и шортами с высокой посадкой, которые фанаты поп-исполнительницы обозвали "панталонами".

Образ звезды авторы съемок дополнили светлым мейкапом и тонкими круглыми серьгами.

Ранее Лорак уже выкладывала фото в этом образе, который, однако, пользователям сети не понравился. Фанаты комментировали, не сдерживая эмоций: "...трусы-подгузники, трусы, как у пупса" / "детское белье и взрослый пиджачок".

Именно в этом костюме Лорак выступала впервые за 7 лет в Украине – в ночном клубе Одессы "Итака". Однако, в отличие от предыдущих концертов, на этот раз певицу яйцами не забросали.

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Автор: Виолетта Орлова