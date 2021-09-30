Лорак сфотографировалась с роскошным тортом в розовом тоне.

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и работает в России, на днях отгуляла свой день рождения.

Фото с вечеринки в семейном кругу звезда российской сцены понемногу начала публиковать в Stories Instagram.

Как свидетельствуют отснятые кадры, на время празднования дом звезды украсили декоративными золотистыми буквами "Happy Birthday" на окне и дополнили десятком надувных шариков красного и оранжевого цвета в тон комнаты.

На другом фото Лорак сфотографировалась с роскошным тортом в розовом тоне, вспомнив в соцсети работу кондитера.

Перед своими подписчиками поп-певица показалась в будничном образе: с темным гольфом и светлыми джинсами.

Волосы звезда собрала в пучок, из украшений оставила только круглые золотые серьги и яркий браслет.

Накануне коллеги и фанаты Лорак засыпали ее поздравлениями в соцсети.

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Автор: Виолетта Орлова