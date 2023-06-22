Располневшая певица показала "идеальную картинку" и попыталась спрятать округлившиеся формы полотенцем.

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и не осудила войну, похвасталсь "лакшери-отдыхом". Опальная артистка отправилась вместе со своим избранником в Дубай.

На новом фото, которое Лорак опубликовала в Stories, она позирует на яхте. Чтобы доказать фанам, что она действительно в ОАЭ, певица оставила геометку.

Лорак была в черном купальнике. Она позировала сидя и попыталась скрыть фигуру полотенцем, которое натягивала на живот и бедра.

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Также Лорак не забыла отметить аккаунт своего избранница - "духовного учителя" Исаака Виджраку. Певица оставила эмодзи в виде сердца, намекая на то, что в ее отношениях с иностранцем царит идиллия.

Примечательно, что Лорак решила показывать "лакшери-отдых" сразу после того, как ее высмеяли за позорный отпуск в Испании. Ранее певицу заметили на одном из курортов. При этом Лорак и ее избранник отдыхали максимально скромно, у них не было даже лежака, а потому им приходилось лежать на полотенце.

Из-за "бюджетного" отдыха в Испании Лорак получила немало критики и насмешек. В сети заметили, что певица заметно располнела, пользователи высмеивали ее "пухлые" бедра.

Ани Лорак - последние новости

Напомним, пока Лорак отдыхает со своим избранником, ее дочь "сбежала" в Турцию к отцу. София наслаждается временем с папой и его новой женой.

Ранее о Лорак высказался украинский певец Александр Пономарев. Он рассказал, почему певица перешла на сторону врага и поддерживает РФ. По словам артиста, причина проста и банальна.

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