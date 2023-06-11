Сама певица никак это не комментирует и делает вид, что ничего не произошло.

Дочь опальной певицы Ани Лорак, которой недавно исполнилось 12 лет, "сбежала" из России к отцу Мурату Налчаджиоглу и его новой супруге. София прилетела в Турцию, где ее уже ждал папа.

Налчаджиоглу показал встречу с дочерью в аэропорту. София, судя по фото, рада снова находиться рядом с папой. После развода родителей девочка проводит большую часть времени с матерью.

София также встретилась с новой женой своего отца. Девочки не было на свадьбе Налчаджиоглу и она не праздновала свой день рождения с папой. Однако жена бизнесмена рассказывала в Instagram, что они планируют встретиться.

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На новых фото можно заметить, что дочь Лорак снова изменила прическу. Она покрасила концы волос в розовый цвет, оставив осветленные пряди у лица.

Сама Ани Лорак никак не комментирует то, что ее дочь улетела к своему отцу. Она лишь показала фото с вечеринки, которую ранее "закатила" для девочки. На снимке певица позировала рядом с дочерью и огромным тортом.

"С Днём рождения, моя любимая доченька! Ты самая невероятная и восхитительная девочка на свете!" - писала она под фото с Софией.

Как Лорак и ее бывший муж "делят" дочь

После развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу их общая дочь осталась жить с матерью в РФ. Бывший певицы живет в Киеве, а потому теперь редко видится с ребенком. Лишь изредка ему удается проводить время с Софией за границей. Вероятно, Лорак не пускает дочь в Украину.

Ранее Налчаджиоглу трогательно поздравил свою наследницу с днем рождения. Он опубликовал ее фото и показал, как сильно она выросла.

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