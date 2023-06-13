По словам украинского певца, они сделали выбор в пользу заработка.

Украинский певец Александр Пономарев высказался об Ани Лорак и Таисии Повалий. Он сказал, что певицы могли вернуться в Украину и помогать, но предпочли остаться в стране-агрессора.

Причина, по его словам, очень простая - кровавые рубли, которые они зарабатывают в России.

"Оправданий этому, кроме того, что заработать денег, я не вижу. Почему бы не вернуться, как, например, Лобода даже? Вот она уехала после 24 февраля. Поднялась, там оставила все, что у нее было, – и приехала сюда, в Украину, помогать. А почему было не поступить так хотя бы?", ‒ сказал Пономарев в интервью Дмитрию Гордону.

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Он добавил, что сам бы так не поступил, а Лорак и Повалий сейчас не позавидуешь.

"Библия пишет: "Не судите – и не судимы будете". Я не хочу по коллегиальной этике, просто христианской, даже что-то говорить. Я бы так не сделал. Это ясно. У меня были бы другие какие-то поступки по этому поводу. Им не позавидуешь, если честно", - подытожил певец.

Позиция Лорак и Повалий по войне в Украине

Опальная певица Ани Лорак считает себя "голубем мира", который через музыку несет добро и любовь. Она неоднократно говорила, что в Украине ее якобы притесняли и пытались втянуть в какие-то политические игры, поэтому она решила уехать в Россиию. С начала полномасштабного вторжения она молчит о войне. Певица продолжает выступать перед россиянами.

Таисия Повалий переехала в Россию много лет назад. Но там ей не удалось добиться невероятной популярности. Более того, говорят, что она скитается по съемным квартирам с мужем и мамой, которую вывезла из Украины после 24 февраля 2022 года. Однако иногда певица все же появляется на кремлевских концертах и исполняет песни на украинском языке.

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