Она сейчас проводит время со своим возлюбленным.

Опальная певица Ани Лорак отправилась на отдых в Пальма-де-Майорка. Позже в сети появилось видео, на котором заметно, что знаменитость выбрала для себя "бедный" отдых.

Обычно она показывает в своих соцсетях фотографии с дорогих отелей и роскошных пляжей, а сейчас она появилась на обычном пляже, где нету даже лежаков. На видео заметно, что певица отдыхала просто на полотенце, постеленном на песке.

Кроме того, на ролике "засветился" и ее возлюбленный из Греции Исаак Виджраку.

Видео дня

Стоит отметить и то, что за последнее время Лорак набрала лишние килограммы. Она появилась на пляже в черном слитном купальнике, однако располневшую фигуру, в том числе и талию, ей скрыть не удалось.

"Бывшая украинская певица Ани Лорак покатала на волнах в Пальма-де-Майорка свои толстые ляшки и нового кавалера-йога из Греции. Обнищала российская эстрада. Ни на лежаки, ни на нормального тренера, ни на мужика денег уже нет", - говорится в Telegram-канале "Harley Quinn".

Что известно об Ани Лорак

Ани Лорак уже много лет живет и работает в России. После того, как страна-агрессор развязала полномасштабную войну против Украины, Лорак выступила в роли "голубя мира" и сказала, что несет любовь и добро через свои песни.

В одном из интервью она добавила, что не комментирует ситуацию в родной Украине, так как не хочет быть втянута в политические игры. Кроме того, она сказала, что уехала в Россию потому, что в нашей стране ей не давали развиваться.

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