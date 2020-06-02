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"Шея, как у индюка": 56-летняя Лолита шокировала сеть внешним видом (фото, видео)

15:18, 02 июня 2020
Звезды
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Лолита сняла видео о ношении маски на карантине / Instagram Лолита Милявская

Ролик певица разместила в Instagram.

Instagram Лолита Милявская

Лолита сняла видео о ношении маски на карантине. Певица показала, как из-за нее страдает и размазывается макияж. Но внимание подписчиков Лолиты привлекла даже не размазанная помада на ее лице, а шея певицы, на которой видны обвисшие складки кожи. 

"У Лолиты шея, как у индюка", - прокомментировал видео Telegram-канал "НеМалахов".

Отметим, что недавно певица стремительно похудела, что, по-видимому, сказалось на состоянии ее кожи.

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Теги: #певица#Лолита