"Шея, как у индюка": 56-летняя Лолита шокировала сеть внешним видом (фото, видео)
15:18, 02 июня 2020Звезды
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Отметим, что недавно певица стремительно похудела, что, по-видимому, сказалось на состоянии ее кожи.
Лолита сняла видео о ношении маски на карантине / Instagram Лолита Милявская
Певица Лолита напугала поклонников постаревшим видом на новом видео.
Ролик певица разместила в Instagram.
Instagram Лолита Милявская
Лолита сняла видео о ношении маски на карантине. Певица показала, как из-за нее страдает и размазывается макияж. Но внимание подписчиков Лолиты привлекла даже не размазанная помада на ее лице, а шея певицы, на которой видны обвисшие складки кожи.
"У Лолиты шея, как у индюка", - прокомментировал видео Telegram-канал "НеМалахов".
Отметим, что недавно певица стремительно похудела, что, по-видимому, сказалось на состоянии ее кожи.
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