Певица заинтриговала своих поклонников.

Популярная певица Светлана Лобода засветила своего возлюбленного. Она вместе с ним прокатилась в элитарном авто. Парочка держалась за ручку, а на пальце Лободы виднелось кольцо.

Интересно, что лица своего избранника певица не показала. Она уже несколько лет говорит о том, что у нее есть любимый человек, с которыми они живут в Европе, однако его личности артистка так и не раскрыла.

Возможно, певица уже успела выйти замуж, но пока она никак это не комментирует.

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Отметим, у Лободы есть две дочери - Евангелина и Тильда. Внешность младшей дочери певица показала совсем недавно. До этого она скрывала лицо малышки. К слову, ей приписывали роман с Тилем Линдеманном, однако позже выяснилось, что это был пиар-ход.

Также интересно то, что росСМИ приписывают Лободе роман с миллиардером Артуром Гранцем - армянин по национальности, украинского гражданства не имеет. У него паспорт Беларуси.

Известно и то, что Гранц был женат. Развелся он или нет - не сообщается.

Светлана Лобода - последние новости

В начале полномасштабной войны певица не могла определиться, чью сторону занять - России или Украины. Однако после волны хейта она все же высказалась в поддержку Украины. Кроме того, она пообещала помочь с финансированием на восстановление родного Ирпеня.

При этом украинцы ее не простили. Все концерты Лободы в Украине были отменены.

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