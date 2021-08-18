Певица обладает стройной фигурой.

Опальная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в сексуальном комбинезоне.

Так, звезда надела черный мини-комбинезон, который оголял ее плечи, зону декольте и стройные ноги. На ножки она надела лаковые туфли на каблуке, а волосы предпочла распустить, сделав волнистые локоны.

"Встреча со зрителем для меня всегда волнительнее свидания. Я могу сутки напролёт обсуждать костюмы и образы для своих выступлений. Здесь важна каждая деталь, ведь именно сценический образ артиста создаёт первое ощущение праздника", - написала певица.

"Невероятно красивая", "Вау", "Огонь", "Шикарная девушка", "Роскошная", - написали фаны в комментариях под снимком.

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Автор: Диана Могилевич