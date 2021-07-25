Светлана Лобода является кумой Анатолия Анатолича.

Опальная певица Светлана Лобода прилетела из РФ в родной Киев, чтобы поздравить шоумена Анатолия Анатолича с пополнением в семье.

20 июля Анатолич и его супруга Юла в третий раз стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Нилом. Так, по случаю возращения Юлы с ребенком домой из роддома, Анатолич устроил вечеринку, куда и позвал друзей. В том числе, и куму Светлану Лободу.

"Была в гостях у моих Юли и Анатолича. У них в семье появилось такое чудо! Счастье! Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие!!! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этим ощущением... Захотелось снова", - написала Лобода в Instagram.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич