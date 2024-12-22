Популярная украинская певица Светлана Лобода побывала на историческом реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоялся в Саудовской Аравии. Звезда поддержала украинского боксера, наблюдая за поединком и эмоционально болея за него. После победы Усика Лобода лично поздравила спортсмена, отметив важность этой победы для Украины.

На своей странице в Instagram Светлана поделилась кадрами с боя, на которых видно, как она переживает каждый момент поединка.

"Мы победили сегодня, и это был очень красивый бой. Я от всей души поздравляю нас с этой победой!" - написала Лобода.

Звезда не ограничилась лишь словами поддержки, но и лично встретилась с Александром Усиком после боя, обняв его и сделав несколько фотографий с чемпионским поясом.

Напомним, Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри, завоевав титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой стал настоящим триумфом для украинского боксера и огромным достижением для национального спорта.

Победа Усика имеет особое значение для Украины, которая переживает тяжелые времена. Спортивные достижения украинцев на международной арене дарят нации веру в силу и непобедимость.

Напомним, жена Усика поздравила мужа с победой над Фьюри.

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