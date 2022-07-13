Певица решила не устраивать скандал, она лишь посмеялась над Жигаловой.

Российская журналистка Алена Жигалова в своей программе "Алена, блин" рассказала, что певица Светлана Лобода платила Тиллю Линдеманну за "роман".

По словам Жигаловой, Лобода раскошелилась на 150 тысяч долларов, чтобы Тилль выходил с ней в свет, а ее младшая дочь Тильда вообще никакого отношения к солисту Rammstein не имеет.

Кроме того, журналистка рассказала, что Лобода родила дочь от женатого бизнесмена. Но из-за того, что отношения у них не сложились, Лобода якобы решила пропиариться на романе с Линдеманном.

Лобода, в свою очередь, не стала устраивать скандал. Она лишь посмеялась над "громким разоблачением" у себя в инста-сториз.

"Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда еще чуток моего любимого сериала "Как избежать наказания за убийство"?!" – написала Лобода.

Напомним, у Светланы Лободы есть две дочери - Евангелина и Тильда. Старшую дочь она родила от танцора Андрея Царя, а личность отца младшего ребенка певица не раскрывает.

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