Поклонники отметили нереальное сходство Примадонны и Лизы.

В сети появилось архивное фото российской звезды Аллы Пугачевой, на которой она запечатлена еще в молодости.

Так, поклонники заметили нереальное сходство Примадонны с ее младшей дочерью Лизой, которую ей родила суррогатная мать.

"Лиза - копия", "Великая Алла Борисовна", "Лиза - вылитая мама", "Лиза очень похожа, особенно глаза", "Самая красивая и талантливая женщина", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Алла Пугачева - 72-летняя российская певица, народная артистка СССР. В репертуар певицы входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов. С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года.

В 2010 году прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности: часто принимает участие в сборных концертах и телепередачах. Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич