Вероятно, Линь Ци отравили.

В Китае умер продюсер "Игры престолов" Линь Ци. Он умер в возрасте 39 лет.

Об этом сообщает Deadline.

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Отмечается, что 16 декабря его госпитализировали. А уже 25 декабря стало известно о его смерти. В крови Ци обнаружили ядовитое вещество. Местные власти подозревают коллегу продюсера. Но его имя и причины преступления пока не сообщаются.

Кто такой Линь Ци:

Линь Ци основал студию Yoozoo Games в 2009 году и являлся владельцем контрольного пакета акций компании

Последнее время его студия работала над экранизацией романа "Проблема трех тел" для Netflix

В связи с отравлением продюсера работу над "Задачей трех тел" временно приостановили

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Автор: Диана Могилевич