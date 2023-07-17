Телеведущая отстояла свою позицию.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик вместе с родителями и детьми - Дианой и Полиной - отправилась на отдых в Турцию. Оттуда она публикует солнечные фотографии, в том числе и у бассейна.

"Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах", - подписала фото знаменитость.

Однако поклонники осудили ее за отдых во время полномасштабного российского вторжения. В комментариях они написали:

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"Если вы отдыхаете, то делайте это тихо. Уже не хватает слез хоронить своих ребят"

"Те деньги, которые вы отдали на отдых, лучше отдали бы на ВСУ. Скорее бы война закончилась победой. Видимо ваши мужчины не воюют"

"Кто-то развлекается, а кто-то умирает... У кого-то отдых в Турции, а у кого-то и дома родного больше нет"

"Один единственный вопрос: вам лично не стыдно?"

"Бездушные, без сожаления и капли совести"

Ребрик не прошла мимо гневных комментариев и ответила хейтерам. На своей странице в Instagram она написала:

"Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Ибо жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра".

Напомним, ранее Ребрик показала дом, который она купила незадолго до вторжения РФ в феврале 2022.

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