Украинская телеведущая Лилия Ребрик вместе с родителями и детьми - Дианой и Полиной - отправилась на отдых в Турцию. Оттуда она публикует солнечные фотографии, в том числе и у бассейна.
"Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах", - подписала фото знаменитость.
Однако поклонники осудили ее за отдых во время полномасштабного российского вторжения. В комментариях они написали:
- "Если вы отдыхаете, то делайте это тихо. Уже не хватает слез хоронить своих ребят"
- "Те деньги, которые вы отдали на отдых, лучше отдали бы на ВСУ. Скорее бы война закончилась победой. Видимо ваши мужчины не воюют"
- "Кто-то развлекается, а кто-то умирает... У кого-то отдых в Турции, а у кого-то и дома родного больше нет"
- "Один единственный вопрос: вам лично не стыдно?"
- "Бездушные, без сожаления и капли совести"
Ребрик не прошла мимо гневных комментариев и ответила хейтерам. На своей странице в Instagram она написала:
"Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Ибо жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра".
Напомним, ранее Ребрик показала дом, который она купила незадолго до вторжения РФ в феврале 2022.