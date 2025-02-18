Суд еще не вынес решение.

Лидера группы Placebo Брайана Молко обвинили в том, что он во время концерта назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони "куском дерьма", "фашисткой" и "нацисткой".

Несмотря на то, что это произошло еще в 2023 году, Министерство юстиции Италии только сейчас одобрило ходатайство прокуратуры о предъявлении обвинения шотландско-американскому рокеру.

"Мы не можем допустить, чтобы международное мероприятие, привлекающее так много людей (в Италию), было испорчено грязными словами, которые на фоне всеобщего молчания направлены на нападки на институты республики", — цитирует LaPresse депутата от правой партии Мелони "Братья Италии" Аугусту Монтарули.

Видео дня

Отмечается, что в Италии за клевету может грозить до трех лет лишения свободы. Однако представитель министра юстиции заявил, что, скорее всего, такого наказания Молко не понесет.

Вероятно, он лишь будет обязан выплатить штраф в размере 5000 евро (215 644,5 грн). И то только в том случае, если его вина будет доказана.

Напомним, это уже не первый инцидент с Джорджой Мелони. Ранее в Италии журналистка высмеяла рост Мелони, после чего ее признали виновной в бодишейминге.

Вас также могут заинтересовать новости: