Он также рассказал, что имеет украинские корни.

Лидер известной американской глэм-метал группы "Twisted Sister" Ди Снайдер впервые публично поддержал Украину.

69-летний музыкант записал видео, в котором призвал мир помогать украинцам в борьбе с ежедневной российской агрессией. Также он отметил, что сам имеет украинские корни и поэтому не может допустить, чтобы зло победило.

"Мой дедушка, Миша Полотник, родился и вырос в Украине под российским царизмом. У меня нет никакой любви к России, но я чувствую сильную любовь к Украине. Мой дедушка жил там, в угнетенной стране. Они получили свободу, а теперь россияне снова пытаются ее забрать. Нет, мы этого не допустим, мы этого не будем терпеть", - сказал Ди Снайдер.

Он также отметил, что украинский народ ежедневно страдает от действий оккупантов, которые уничтожают города и убивают мирных людей. Поэтому обратился к миру с просьбой донатить и распространять информацию о войне:

"Эти люди борются за свою свободу, они борются за свои жизни. Мы, весь мир вместе, должны поддержать их. Не забывайте, что война продолжается. Это не только борьба за Украину, это борьба за свободу для всех".

Напомним, ранее звезда "Титаника" Кейт Уинслет впервые заявила о своей позиции относительно войны в Украине.

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