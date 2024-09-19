Рассказывая о смелости, она упомянула Украину.

Английская актриса Кейт Уинслет, получившая мировую известность за роль Роуз Доусон в культовом фильме "Титаник", впервые высказалась о войне в Украине.

В интервью для издания Time 48-летняя актриса рассказала о том, что для нее значит настоящая смелость, и упомянула Украину.

Уинслет подчеркнула, что ей не нравится, когда ее называют храброй только за выполнение своей работы. Она исполнила главную роль в биографическом фильме "Ли", в котором перевоплотилась в легендарную корреспондентку Второй мировой войны Ли Миллер.

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Актриса отметила, что не боится быть несовершенной на экране, часто отказываясь от макияжа и показывая свое реальное тело во время съемок. Однако она выразила недовольство тем, что ее борьбу с образом "идеальной женщины" считают проявлением смелости.

"Это не смелость. Я не бывший руководитель почты, который борется за справедливость. И я не в Украине. Я занимаюсь делом, которое для меня важно", – подчеркнула Уинслет.

Знаменитость добавила, что ей комфортно находиться в своем теле. Она понимает, что кому-то ее фигура может не нравиться, но для нее важнее принятие себя.

Напомним, ранее Кейт Уинслет поскандалила с членом съемочной группы. Он попросил ее стать ровнее и втянуть живот, однако она отказалась это делать.

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