Артист на днях попал под обстрел.

На днях солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел со стороны российских оккупантов. Осколок попал ему под глаз, от чего начала опухать лицо.

В результате артиста госпитализировали. Сейчас он находится в госпитале и уже показал первые кадры с больничной койки.

"Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас", – написал Андрей Хлывнюк.

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