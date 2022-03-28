Андрей Хлывнюк получил ранение / instagram.com/andriihorolski
На днях солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел со стороны российских оккупантов. Осколок попал ему под глаз, от чего начала опухать лицо.
В результате артиста госпитализировали. Сейчас он находится в госпитале и уже показал первые кадры с больничной койки.
"Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас", – написал Андрей Хлывнюк.
Андрей Хлывнюк получил ранение / instagram.com/andriihorolski