Певица разоблачила злоумышленников и обратилась с просьбой к поклонникам.

Известная украинская певица Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко, которая на днях полностью показала свое лицо, стала жертвой мошенников в сети. Преступники организовали сбор средств от имени исполнительницы.

В своем Instagram артистка отметила, что неизвестные создали еще одну страницу с ее именем и пытались выдать себя за певицу. Klavdia Petrivna. опубликовала скриншоты фейковых аккаунтов и отметила, что у нее есть только одна официальная страница в Instagram, а другие не имеют никакого отношения к ней.

Аферисты на фейковых аккаунтах организовали якобы благотворительный сбор для помощи украинским защитникам. Знаменитость обратилась к поклонникам и призвала не верить подобным сообщениям в сети. Она советует тщательно следить и проверять информацию, и не присылать средства на подобные фейковые сборы.

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"Опять фейковая страница собирает средства от моего имени. Мои дорогие, очень прошу вас не верить никаким страницам, кроме этой и также никуда, кроме официального сбора, не переводить средства. К странице "solomiia_1307" я не имею никакого отношения. Я с вами здесь, и больше ни на одной из страниц в Instagram", - отметила артистка.

Мошенники активизировались сразу после того, как стало известно, сколько могла заработать певица с двух концертов во Дворце Спорта в Киеве. По подсчетам СМИ, доход певицы - миллионный, однако это сумма без учета расходов и уплаты налогов. Поэтому заработок Klavdia Petrivna, вероятно, значительно уменьшится после всех выплат.

Напомним, ранее блогер показал, как выглядит Klavdia Petrivna в реальной жизни. Инфлюенсер поделился кадром с певицей.

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