Юла и Анатолич также рассказали, готовы ли стать родителями четвертый раз.

Ведущий и шоумен Анатолий Анатолич забрал из роддома жену Юлу и новорожденного сына Нила, который появился на свет 20 июля.

На выписке также были и дочери пары - Лолита и Алиса.

Увидев семью, жена Анатолича не сдержала слез. На странице в Instagram она опубликовала серию трогательных семейных фото и видео.

Юла и Анатолич также рассказали, готовы ли стать родителями четвертый раз.

"Это точно мой последний ребенок. Я каждый миг сейчас переживаю, как последний, ведь дети так быстро растут", - отметила Юла.

"На сегодня это наш последний ребенок, а вот что будет дальше - посмотрим. Пока все внимание будем уделять нашим детям. Уже даже задумались о том, чтобы в августе поехать на отдых. Но точно не за границу, а где-то в Украине. Устроим первое путешествие малыша", - рассказал Анатолич.

Отметим, что Юла уже прокомментировала третьи роды, отметив, что они дались ей на порядок сложнее, чем предыдущие.

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Автор: Виктория Гордиенко