Популярная украинская ведущая программ "Орел и Решка" и "Кто сверху?" Леся Никитюк поделилась с фанами фото "лука", в котором она, судя по всему, встречала Новый 2023-й год.
Снимок телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре леди Ле предстала в роскошном обтягивающем платье лимонного цвета. На фотографии знаменитость продемонстрировала стройную фигуру - фасон удачно подчеркнул ее подтянутые ягодицы.
"С Новым победным 2023-м годом! Вы загадали "то самое желание" вчера?"- спросила Никитюк у своих фанов.
Пост Никитюк взбудоражил сеть
Лесю сразу же начали засыпать комплиментами, ведь этот образ очень удачно подчеркнул ее формы:
- "Очень красивая!"
- "Красавица!"
- "Леся, ты богиня"
- "Красавица, как Роксолана, с Новым годом!"
- "Леся, тебе срочно нужно в проект "Холостяк".
Чем известна Леся Никитюк
Никитюк — украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи "Орел и Решка", ее соведущим был Андрей Бедняков.
В 2015 году Леся была номинирована на телевизионную премию "Телетриумф" как ведущая развлекательной программы.
В феврале 2018 года стала новой ведущей развлекательной телепрограммы "Кто сверху?" на Новом канале в паре с Сергеем Притулой, а уже в августе - телеведущей шоу "Кто против блондинок?".
Никитюк участвовала в пятом сезоне "Танцев со звездами" на 1+1 в паре с танцором Максимом Ежовым.
Леся после начала полномасштабной войны начала выпускать пародийные песни, среди которых очень популярным стал кавер на композицию Софии Ротару "Только этого мало".