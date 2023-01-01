Телезнаменитость в посте поздравила своих фанатов с Новым годом.

Популярная украинская ведущая программ "Орел и Решка" и "Кто сверху?" Леся Никитюк поделилась с фанами фото "лука", в котором она, судя по всему, встречала Новый 2023-й год.

Снимок телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре леди Ле предстала в роскошном обтягивающем платье лимонного цвета. На фотографии знаменитость продемонстрировала стройную фигуру - фасон удачно подчеркнул ее подтянутые ягодицы.

"С Новым победным 2023-м годом! Вы загадали "то самое желание" вчера?"- спросила Никитюк у своих фанов.

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Пост Никитюк взбудоражил сеть

Лесю сразу же начали засыпать комплиментами, ведь этот образ очень удачно подчеркнул ее формы:

"Очень красивая!"

"Красавица!"

"Леся, ты богиня"

"Красавица, как Роксолана, с Новым годом!"

"Леся, тебе срочно нужно в проект "Холостяк".

Чем известна Леся Никитюк

Никитюк — украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи "Орел и Решка", ее соведущим был Андрей Бедняков.

В 2015 году Леся была номинирована на телевизионную премию "Телетриумф" как ведущая развлекательной программы.

В феврале 2018 года стала новой ведущей развлекательной телепрограммы "Кто сверху?" на Новом канале в паре с Сергеем Притулой, а уже в августе - телеведущей шоу "Кто против блондинок?".

Никитюк участвовала в пятом сезоне "Танцев со звездами" на 1+1 в паре с танцором Максимом Ежовым.

Леся после начала полномасштабной войны начала выпускать пародийные песни, среди которых очень популярным стал кавер на композицию Софии Ротару "Только этого мало".

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