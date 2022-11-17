Фолловеры уже успели отреагировать на творчество знаменитости.

Украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила кавер на песню Софии Ротару "Только этого мало". Знаменитость перевела русскоязычную песню на украинский и посвятила ее украинским военным, которые освободили Херсон от оккупантов.

Никитюк поет о том, что ВСУ освободили Херсон, однако украинцам этого мало. Еще нужно вернуть Донбасс, Луганск и Крым.

"На Кремлі вже тризуб, і русня повтікала. Ще полізете раз, буде місця вам мало. Тільки, тільки, тільки, тільки буде місця вам мало", – спела Никитюк.

Реакция сети на кавер Леси Никитюк

"Браво, Лесюня! Давно ждала твой новый хит! Это именно то, что нужно сейчас! Слава Украине и слава ВСУ"

"Лесичка, это круто! Спасибо за моральную поддержку"

"Леся Ивановна, вы открылись для меня с новой стороны. Браво! Первый раз слышу ваш голос в песне! У вас очень красивый голос. Да и вы очень талантливая девушка! Благодарю за ваше творчество"

"Давай нам больше песен. Ты - талант, а голос невероятный. Ты же украинка. Ждем..."

Напомним, ранее Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".

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