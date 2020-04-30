Одетая в коротенькие шорты Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами (фото)

Благодаря короткому наряду телеведущая в очередной раз продемонстрировала свои длинные и стройные ноги.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк продолжает радовать поклонников новыми карантинными фото.

Очередную фотографию она разместила в своем Instagram.

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В этот раз телеведущая решила продемонстрировать свои кулинарные таланты. Так, Никитюк занялась приготовлением обеда прямо на природе, а побаловать себя и родных она решила окрошкой.

На фото Никитюк позировала с окрошкой в пикантном костюме с лимонным принтом, который, как заверила поклонников, принадлежит "бренду" "#samaшила". Короткие шортики позволили телеведущей продемонстрировать свои стройные ноги. Свой образ она дополнила повязкой с похожим рисунком, которая гармонично сочеталась с ее нарядом.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк показала карантинное фото на фоне цветущих деревьев. В кадре она обнажила плоский животик, что понравилось многим ее фанатам.