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Одетая в коротенькие шорты Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами (фото)

19:45, 30 апреля 2020
Звезды
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Никитюк показала "кулинарное" фото / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Очередную фотографию она разместила в своем Instagram.

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В этот раз телеведущая решила продемонстрировать свои кулинарные таланты. Так, Никитюк занялась приготовлением обеда прямо на природе, а побаловать себя и родных она решила окрошкой.

На фото Никитюк позировала с окрошкой в пикантном костюме с лимонным принтом, который, как заверила поклонников, принадлежит "бренду" "#samaшила". Короткие шортики позволили телеведущей продемонстрировать свои стройные ноги. Свой образ она дополнила повязкой с похожим рисунком, которая гармонично сочеталась с ее нарядом.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк показала карантинное фото на фоне цветущих деревьев. В кадре она обнажила плоский животик, что понравилось многим ее фанатам.

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Теги: #Леся Никитюк