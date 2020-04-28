Леся Никитюк оголила живот и взбудоражила сеть (фото)

Несмотря на карантин, леди Ле все так же активна в сети и часто публикует новые фото.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое карантинное фото на фоне цветущих деревьев.

Читайте такжеМуж Регины Тодоренко отреагировал на скандал вокруг нее (фото)

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует стоя у дерева в белом обтягивающем топе и салатовых штанах. В кадре она оголила плоский животик, что понравилось многим ее фанатам.

Волосы Никитюк собраны в "мальвинку", на лице заметен макияж. "Цвету и пахну", - подписала снимок Леся.

"Красотка", "Я ослеп", "Вах, какая женщина", "Очень красивая", - пишут в комментариях под фотографией.

Ранее популярная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина порадовала своих фантов, показав фото в стильном образе.