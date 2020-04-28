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Леся Никитюк оголила живот и взбудоражила сеть (фото)

20:07, 28 апреля 2020
Звезды
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Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk

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На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует стоя у дерева в белом обтягивающем топе и салатовых штанах.  В кадре она оголила плоский животик, что понравилось многим ее фанатам.

Волосы Никитюк собраны в "мальвинку", на лице заметен макияж. "Цвету и пахну", - подписала снимок Леся.

"Красотка", "Я ослеп", "Вах, какая женщина", "Очень красивая", - пишут в комментариях под фотографией.

Ранее популярная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина порадовала своих фантов, показав фото в стильном образе.

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Теги: #фото#Леся Никитюк