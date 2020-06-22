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Телеведущая Леся Никитюк соблазнила фолловеров кокетливым фото

18:55, 22 июня 2020
Звезды
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Никитюк соблазнила подписчиков / фото instagram.com/lesia_nikituk

На снимке Леся позирует в белой футболке свободного кроя и мини-шортиках. Стоит отметить, что такие шорты выгодно подчеркивают длинные ноги Никитюк. Поклонники телеведущей отметили, что она очень красивая и всегда хорошо выглядит.

"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суммы есть?", - написала Леся.

Никитюк показала фото / фото instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк пошутила над поклонниками.

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