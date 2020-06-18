"Осы покусали": ведущая Леся Никитюк пошутила над поклонниками

Ведущая опубликовала фото в купальнике.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в купальнике.

Читайте такжеЛеся Никитюк удивила поклонников танцем возле холодильника (видео)

На снимке девушка стоит на балконе и позирует в слитном купальнике в горох. Стоит отметить, что у Никитюк подтянутая фигура и длинные красивые ноги. На одном из фото представлена сама Леся, а на втором мужчина в таком же купальнике.

Телеведущая предложила подписчикам выбрать одно из двух фото. К слову, фанаты Никитюк восприняли данный пост с юмором.

"Вторая фотография сочная, как чебурек на вокзале", "Хороший купальник, тянется", "Я подумал, что тебя осы покусали и ты опухла", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк сверкнула грудью в соблазнительном наряде.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram