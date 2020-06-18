"Осы покусали": ведущая Леся Никитюк пошутила над поклонниками
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в купальнике.
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На снимке девушка стоит на балконе и позирует в слитном купальнике в горох. Стоит отметить, что у Никитюк подтянутая фигура и длинные красивые ноги. На одном из фото представлена сама Леся, а на втором мужчина в таком же купальнике.
Телеведущая предложила подписчикам выбрать одно из двух фото. К слову, фанаты Никитюк восприняли данный пост с юмором.
"Вторая фотография сочная, как чебурек на вокзале", "Хороший купальник, тянется", "Я подумал, что тебя осы покусали и ты опухла", - написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк сверкнула грудью в соблазнительном наряде.
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