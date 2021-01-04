Телеведущая показала новое фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в бассейне. На ней надет леопардовый раздельный купальник. Стоит отметить, что Леся повернулась к камере так, что было видно ее аппетитные ягодицы.

"Красотка", "Супер", "Очень красиво", "Лучшая", "Бомбезно", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич