Никитюк засветила ягодицы / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в бассейне. На ней надет леопардовый раздельный купальник. Стоит отметить, что Леся повернулась к камере так, что было видно ее аппетитные ягодицы.
"Красотка", "Супер", "Очень красиво", "Лучшая", "Бомбезно", - написали фанаты.
Никитюк засветила ягодицы / instagram.com/lesia_nikituk
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