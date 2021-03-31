У телеведущей как-то не складываются отношения с лошадьми.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию с лошадью и рассказала, как у нее складываются отношения с этими животными.

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На снимке Леся позирует в красном платье рядом с лошадью. Фото она сделала находясь на отдыхе в Египте.

"Если бы вы знали, как я боюсь лошадей... особенно, когда стою сзади. В 15 годиков оседлала коня, а тот меня сбросил! В 18 годиков кормила кобылу яблочком, и та едва не отгрызла мне руку. Далее была небольшая пауза в моем общении с лошадьми. В 25 в Боливии конь бежал за мной, я уже думала рыть нору и прятаться. Короче на этом фото в Египте мне пришлось хряпнуть шампанского "чтобы иметь такой непринуждённый вид"",- подписала фото Леся.

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Автор: Диана Могилевич