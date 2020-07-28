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"Скрутила дулю": Леся Никитюк озадачила сеть новым фото

10:59, 28 июля 2020
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Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk

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На снимке девушка сидит за столом и позирует. Леся надела разноцветное коротенькое платье с глубоким декольте. На одном из фото звезда сложила пальцы рук так, будто показывает подписчикам дулю. Конечно, они это заметили.

"А дулю чего скрутила левой рукой?", "Сексуальная", "Ух , какая", - написали фанаты.

Леся на съемках шоу / instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк с глубоким декольте напугала сеть постом о "грибах".

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