"Скрутила дулю": Леся Никитюк озадачила сеть новым фото
10:59, 28 июля 2020Звезды
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Телеведущая поехала во Львов.
Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографии со Львова.
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На снимке девушка сидит за столом и позирует. Леся надела разноцветное коротенькое платье с глубоким декольте. На одном из фото звезда сложила пальцы рук так, будто показывает подписчикам дулю. Конечно, они это заметили.
"А дулю чего скрутила левой рукой?", "Сексуальная", "Ух , какая", - написали фанаты.
Леся на съемках шоу / instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк с глубоким декольте напугала сеть постом о "грибах".
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