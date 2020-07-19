"Я не о лисичках": Леся Никитюк с глубоким декольте напугала сеть постом о "грибах"

Телеведущая опубликовала новый пост.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала о "грибах".

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"Грибы проводники в потайной мир. Они открывают портал, в котором ты можешь общаться со своей душой... Грибы повсюду... они идут за нами... и я не о лисичках", - написала Леся.

Ужаса добавила фотография, которую телеведущая прикрепила к посту. На снимке она позирует в салатовом комбинезоне с глубоким декольте на фоне зеленых грибов. С помощью фотошопа Леся также изменила себе цвет глаз - на ярко-зеленый.

"Воу воу воу, волшебных грибов объелась?", "Леся, хватит уже те грибы есть. В них нет ничего хорошего", "Жутко", "Леся, завязывай с грибочками. Уже стало заметно", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, фанаты засыпали Лесю Никитюк комплиментами.

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