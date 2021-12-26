Сергею Притуле понравилась поза, в которой стояла телеведущая.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в новом выпуске шоу "Хто зверху?" предстала в голубом мини-комбинезоне с белым воротником.

Во время конкурса "По губам" Леся подошла к барьеру, за которым стояли участницы ее команды. Звезда наклонилась, тем самым засветив обнаженные ягодицы.

Читайте такжеЭкс-жена Дзидзьо сделала важный вывод после развода и назвала главный "факап"В этот момент ее соведущий Сергей Притула умилился от увиденного. Затем Леся быстренько встала и посмеялась. К слову, девушки отлично справились с конкурсом и обошли мужскую команду по количеству угаданных по губам слов. При этом в финале шоу мужчинам таки удалось вырвать победу.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась в любви "холостяку" Михаилу Заливако в эфире шоу "Хто зверху?"

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