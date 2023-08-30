Украинская телеведущая, известная благодаря программам "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Орел и Решка", Леся Никитюк решила сменить имидж.
Много лет знаменитость была блондинкой, однако сейчас она решилась на кардинальные перемены. Она перекрасилась в другой цвет, который, к слову, ей не менее идет.
Теперь ведущая будет ходить с пепельными волосами и двумя белыми прядями возле висков.
"Попрощалась с блондом. Как вам?" - поинтересовалась у поклонников Никитюк.
Как отреагировали пользователи сети
- "Вау"
- "Красотка"
- "Очень красиво"
- "Не узнала сразу"
- "Я в шоке от таких перемен"
- "Шикарно"
- "Попрощалась, но не совсем"
Чем известна Леся Никитюк
Впервые о Лесе Никитюк заговорили после шоу "Рассмеши комика". Девушка неоднократно говорила, что именно Владимир Зеленский, который был в составе жюри, дал ей билет в жизнь. Хоть с первого раза ей и не удалось выиграть максимальную сумму денег, позже она вернулась и таки добилась своего.
После этого она стала ведущей программы "Орел и Решка", где ездила по разным уголкам мира в компании Регины Тодоренко. Затем Леся стала соведущей Сергея Притулы на шоу "Кто сверху?", а позже стала ведущей программы "Кто против блондинок?"
Сейчас Никитюк занимается волонтерством. С начала полномасштабного вторжения РФ она разорвала все связи со страной-агрессором.