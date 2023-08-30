Поклонники пришли в восторг от таких изменений.

Украинская телеведущая, известная благодаря программам "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Орел и Решка", Леся Никитюк решила сменить имидж.

Много лет знаменитость была блондинкой, однако сейчас она решилась на кардинальные перемены. Она перекрасилась в другой цвет, который, к слову, ей не менее идет.

Теперь ведущая будет ходить с пепельными волосами и двумя белыми прядями возле висков.

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"Попрощалась с блондом. Как вам?" - поинтересовалась у поклонников Никитюк.

Как отреагировали пользователи сети

"Вау"

"Красотка"

"Очень красиво"

"Не узнала сразу"

"Я в шоке от таких перемен"

"Шикарно"

"Попрощалась, но не совсем"

Чем известна Леся Никитюк

Впервые о Лесе Никитюк заговорили после шоу "Рассмеши комика". Девушка неоднократно говорила, что именно Владимир Зеленский, который был в составе жюри, дал ей билет в жизнь. Хоть с первого раза ей и не удалось выиграть максимальную сумму денег, позже она вернулась и таки добилась своего.

После этого она стала ведущей программы "Орел и Решка", где ездила по разным уголкам мира в компании Регины Тодоренко. Затем Леся стала соведущей Сергея Притулы на шоу "Кто сверху?", а позже стала ведущей программы "Кто против блондинок?"

Сейчас Никитюк занимается волонтерством. С начала полномасштабного вторжения РФ она разорвала все связи со страной-агрессором.

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