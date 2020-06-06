Лесная фея и принц: Эль Фаннинг и Николас Холт снялись в нежной весенней фотосессии

Местом съемки был выбран сад, напоминающий красивую лесную чащу.

Американская актриса 22-летняя Эль Фаннинг и 30-летний британский актер Николас Холт снялись в весенней фотосессии.

Недавно они сыграли супругов в скандальном сериале «Великая», фривольно рассказывающем историю отношений Екатерины II с ее супругом, сообщает Emmy Magazine.

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Для глянцевой фотосессии экранная пара предстала в совершенно ином образе, сменив костюмы VIII века на более удобные современные наряды.

Так, Эль примерила светло-бежевое платье без бретелей, обнажившее ее плечи. Звезда распустила длинные волосы и сделала нежный макияж в нюдовых оттенках.

Завершило образ золотое кольцо, которое Фаннинг надела на безымянный палец. Николас также примерил светлый наряд — свитер и брюки.

Местом съемки был выбран сад, напоминающий красивую лесную чащу. На некоторых снимках Эль позировала с цветком светло-розовой гвоздики в руках.

Улыбающиеся актеры на фото кажутся гармоничной парой, напоминающей лесную фею и ее принца.

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