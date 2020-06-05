Не чувствовала себя желанной: Билли Айлиш рассказала о неудачах на "любовном фронте"

Знаменитость заявила, что молодые люди никогда не видели в ней сексуальную девушку.

Американская певица Билли Айлиш разоткровенничалась о личной жизни. Американская поп-дива посетовала на отсутствие интереса со стороны противоположного пола.

Читайте такжеБилли Айлиш рассказала о депрессии и суицидальных мыслях: я потеряла всех своих друзейКак пишет Cosmo, 18-летняя Айлиш приобрела ошеломительную популярность во всем мире. Однако в своих глазах юное дарование не выглядит таким успешным. Билли заявила, что молодые люди никогда не видели в ней сексуальную девушку. Артистка чувствует себя заложником эпатажного образа, который создала.

«Вот вам бомба: я никогда не чувствовала себя желанной. Мои бывшие парни никогда не давали мне почувствовать себя желанной. Никто из них. И это большая проблема в моей жизни, что мужчины меня не хотят», – призналась звезда.

При этом она объяснила, что пытается скрыть неуверенность в себе с помощью одежды.

Ранее УНИАН писал, как Билли Айлиш показала полное видео с раздеванием из-за бодишейминга.

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