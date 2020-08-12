Впавшую в кому российскую певицу подключили к аппарату ИВЛ

О госпитализации певицы стало известно 11 августа.

Российскую певицу, исполнительницу хита "Ягода-малина" Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Читайте также"Сделали трепанацию черепа": появились подробности состояния исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, преподаватель, продюсер.

Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в городе Херсоне Украинской ССР - сольный концерт с группой под управлением Сени Сона.

Самую популярную свою песню «Ягода-малина» Легкоступова записала в 1987-м году.

11 августа появились сообщения том, что Легкоступова находится в коме. Ей сделали трепанацию черепа. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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