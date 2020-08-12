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Впавшую в кому российскую певицу подключили к аппарату ИВЛ

13:21, 12 августа 2020
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Легкоступову нашли в Москве с пробитой головой / фото instagram.com/legkostupovavalentina

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

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  • Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, преподаватель, продюсер. 
  • Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в городе Херсоне Украинской ССР - сольный концерт с группой под управлением Сени Сона.
  • Самую популярную свою песню «Ягода-малина» Легкоступова записала в 1987-м году.
  • 11 августа появились сообщения том, что Легкоступова находится в коме. Ей сделали трепанацию черепа.

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