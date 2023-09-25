Актриса получила многочисленные переломы после падения в ванной собственного дома.

Оскароносная итальянская актриса София Лорен сломала бедро после падения у себя дома в Женеве.

Как сообщила Sky News агент актрисы Андреа Джусти, 89-летняя звезда уже перенесла экстренную операцию после того, как упала в ванной комнате своего дома. Она уточнила, что Лорен получила несколько "серьезных переломов" различных частей бедра, в том числе бедренной кости, из-за чего и была сделана "срочная операция."

Джусти также добавила, что оба сына звезды - Карло и Эдоардо Понти, находились у ее постели после операции.

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Сообщается, что операция прошла хорошо и теперь Лорен будет проходить реабилитацию.

Кто такая София Лорен

Будущая актриса родилась 20 сентября 1934 года в Риме. После раннего успеха на конкурсах красоты она, будучи подростком, начала карьеру в кино. Лорен получила международную известность после подписания контракта на пять фильмов с Paramount в 1956 году.

Она является обладательницей премий многих кинофестивалей: Каннского, Венецианского и Берлинского.

Также София Лорен является первым лауреатом премии Оскар за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962). Эту награду она получила за роль в фильме Витторио де Сика "Две женщины".

Итальянская актриса была замужем за кинопродюсером Карло Понти-старшим с 1966 года до его смерти в 2007 году.

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