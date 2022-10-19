Актриса в свои годы выглядит очень привлекательно.

Итальянская актриса Софи Лорен долгое время не появлялась на публике. Совсем недавно 88-летняя звезда таки вышла в свет и покорила своим внешним видом.

Так, Лорен в компании сына и внуков появилась на открытии своего ресторана в Милане. Для такого события она надела светлый брючный костюм, который дополнила массивными украшениями из белого золота с бриллиантами. Также она надела очки, скрывающие морщины.

Стоит отметить, что Лорен выглядит потрясающе на свои 88 лет. Она широко улыбается, ровно держит спинку, следит за своим лицом. Заметно, что звезда прибегает к услугам косметологов и другим профессионалам в сфере красоты и здоровья.

Видео дня

Известно, что актриса последнее время живет на своей вилле в Италии и мало появляется на публике. А все из-за артрита, не позволяющим ей долго стоять на ногах. Но даже такие редкие выходы в свет восторгают ее поклонников.

Что известно о Софи Лорен

Софи Лорен - обладательница почётных премий многих кинофестивалей - Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Лауреат пяти премий "Золотой глобус" (в специальной номинации "Любимица мировой публики").

Первая лауреатка премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962). Обладательница почётного "Оскара" (1991) с формулировкой "За карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".

Актриса обрела популярность благодарям ролям в таких лентах как "Чочара", "Чертовка в розовом трико", "Графиня из Гонконга", "Только между нами" и другим.

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