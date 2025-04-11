Легендарная украинская актриса рассказала, как погиб ее муж: 'Пьяным упал в погреб'

Нина Набока шокировала деталями его смерти.

Легендарная украинская актриса Нина Набока, снявшаяся в фильмах "Наталка Полтавка", "Я работаю по кладбище" и многих других, рассказала о том, как погиб ее третий муж.

Знаменитость говорит, что похоронила троих своих мужей, из-за чего ее называют черной вдовой. Однако ее это не обижает, так как она заботилась о мужчинах.

Говоря о своем третьем муже, который при жизни работал в операторском цехе, Нина отметила, что он был "золотым человеком", однако любовь к алкоголю победила.

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По ее словам, в свое время ему сделали операцию на придатках. Это сильно ударило по нему, поэтому он пристрастился к алкоголю.

Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, мужчина упал в погреб головой вниз и умер.

"Мужчины очень обращают на это внимание. На то, что он уже не мужчина (после операции, - УНИАН). Я говорю: "Та мне уже ничего не надо, лишь бы ты был со мной. Сиди на даче и хозяйничай". А мужчины не могут этого перенести, понимаете. Очень сложно им. Поэтому он, наверное, и запил. Я собиралась ехать на дачу, а соседка позвонила и говорит, что собака лает. А он там вверх ногами. Представляете, какая страшная смерть", - рассказала Набока в интервью Алине Доротюк.

Напомним, умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун.

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