Певица появится не только на страницах журнала, но и на обложке.

Американская певица Леди Гага похвасталась в своем инста-блоге новой фотосессией для глянцевого журнала VOGUE.

Звезда позировала в разных образах - от соблазнительных до эпатажных. На одном из снимков она предстала в ультрапышном платье из фатина, а на голову надела яркое украшение из сетки и камней.

В целом такая фотосессия пришлась по душе ее поклонникам. Но больше всего внимания они уделили фото, на котором Леди Гага позирует полностью обнаженной. Кроме того, она сделала пышную причёску, которая сделала ее образ еще более неожиданным.

"Вау", "Горячая штучка", "Ты в прекрасной форме", "Огонь", "Очень смело и неординарно", "Королева", "Сладкая конфета", - пишут поклонники в комментариях.

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Леди Гага - американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах. Сейчас ее знают во всем мире. По итогам 2018 года Леди Гага заняла пятую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes. Её доход за 2018 год составил 50 миллионов долларов.

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Автор: Диана Могилевич