Зрители аплодировали ему стоя.

Российский комик Максим Галкин на концерте в Варшаве исполнил украинскую песню "Піду втоплюся у річці глибокій". Зрители очень бурно отреагировали на его поступок - громко аплодировали и подкрикивали.

После того, как Галкин закончил петь, поклонники встали со своих мест и начали еще громче хлопать в ладоши.

Стоит отметить, что пользователи сети поблагодарили Галкина за публичную поддержку Украины. Они написали:

"Здоровья вам! Настоящий друг Украины"

"Мои родители недавно ходили на его концерт в Кесарии. Сказали, что им все очень понравилось. Тогда тоже звучали украинские песни"

"Спасибо вам большое за все, что вы делаете для Украины"

Позиция Максима Галкина по войне в Украине

В начале полномасштабного российского вторжения Максим Галкин с женой и детьми выехал из России. Он переехал в Израиль. С тех пор шоумен активно осуждает преступный режим Кремля и поддерживает украинцев.

Более того, часть заработанных с концертов денег он передавал на помощь беженцам. Сейчас Галкин отправился в Тур по Европе, а его супруга с детьми, как сообщают росСМИ, уехала из Израиля на Кипр.

Вас также могут заинтересовать новости: