Продюсер раскритиковал украинцев, которые ходят на концерты российских звезд.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что культуры вне политики просто не существует, особенно во время войны.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По его словам, украинцы могут слушать песни российских исполнителей, но ходить в такое время на их концерты - нельзя.

"Каждый имеет отношение к политике, у кого есть русский паспорт и кто не заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Каждый, кто голосует за Путина, имеет отношение к российской агрессии", – отметил Кондратюк.

Также он добавил, что многие российские артисты поддержали президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыму.

"Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов, ей богу. Слушай у себя дома, или с друзьями. А ходить на их концерты с марта 2014 года – нельзя", – добавил Кондратюк.

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Автор: Диана Могилевич