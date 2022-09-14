Очевидно, селфи было сделано на улице во время прогулки.

Глава Николаевской ОВА и кумир многих украинок Виталий Ким порадовал поклонников новым фото. Там он позирует не один, а со своей сестрой. Очевидно, фотография была сделана во время прогулки по улице.

"Привет, сестрёнка", - коротко подписал Ким свое фото.

Сам Виталий позирует в синей футболке с псом Патроном, в черной спортивной кофте на молнии и кепке. Его сестра одета в джинсовую рубашку или платье.

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В комментариях поклонники в один голос твердят, что у политика очень красивая сестра.

"Ого! Так у вас ещё и сестра красавица!", "Какие милые, счастья вам!", "Прекрасно, но лучше женщин с детьми отправить в безопасное место", "Самые дорогие встречи! Удачи!", "Красивая сестренка у вас! Вы очень похожи", - написали фолловеры.

Напомним, недавно Виталий Ким впервые за долгое время провел выходные со своей семьей. Глава Николаевской ОВА уточнил, что не видел своих детей около полугода. Поэтому он поделился в своем блоге теплым семейным фото.

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