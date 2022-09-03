В детстве модель Настю Князеву считали самой красивой девочкой в мире, но сейчас она кардинально изменилась.

В 2017 году начинающая модель Настя Князева стала самой красивой малышкой по версии Daily Mail. Тогда девочку окрестили ангелом с бездонными голубыми глазами. Но с годами ее внешность изменилась, и сейчас она выглядит как обычная девушка без каких-либо примечательных черт.

Об этом сообщает "Киноафиша".

Сейчас Настя публикует в своих соцсетях более "живые" фото, поэтому становится понятно, что ранее ее снимки знатно поддавались фотошопу. Милую улыбку юная модель сменила на кривляния перед камерой, а покорившие миллионов людей глаза прижмуривает.

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К слову, для моделей такое поведение не свойственно. Обычно они публикуют отретушированные фото, чтобы привлечь больше внимания к своей персоне и порадовать поклонников глянцевыми снимками. Но, кажется, переходной возраст девушки дает о себе знать.

Напомним, ирландский актер Джек Глисон, наиболее известен ролью Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов", изменился до неузнаваемости.

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