Известно, что девушка поддерживает Украину в войне.

Украинка с арабскими корнями Роза Аль-Намри обрела популярность благодаря участию в третьем сезоне шоу "Холостяк" в главной роли с пластическим хирургом Андреем Искорневым. Девушка настолько понравилась зрителям, что у создателей не было вариантов, кроме того, как продвигать ее дальше.

Вскоре Розе предложили стать ведущей пост-шоу "Как выйти замуж". И стоит отметить, несколько лет подряд она отлично справлялась с ролью "подружки" участниц шоу.

Но и на этом ее блестящая карьера на телевидении не закончилась. Позже Аль-Намри стала главной героиней реалити "7Я Розы", идея которого была показать жизнь девушки и ее семьи. Известно, что она росла в строгой семье. Поэтому выйдя замуж в 2017 году, она ничего не сказала отцу, который к тому же был против ее участия в "Холостяке".

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После выхода сериала популярность Розы начала идти на спад. Она все реже и реже стала появляться на телевидении, поэтому и внимание к ней было уже не таким пристальным. Вы могли бы подумать, что она уже давно живет за границей, но, на самом деле, все это время она оставалась в Украине.

24 февраля 2022 года в своих соцсетях она написала:

"Я остаюсь дома и буду защищать свой дом! Друзья, изберите лидера в своей семье, чтобы не возникало споров в принятии решений! Любовь и поддержка должны властвовать над паникой и страхом. Мы – величественный народ, и Бог с нами".

Последнее время знаменитость не так активно ведет свои соцсети, но обязательно поздравляет поклонников с каждым праздником и верит, что вскоре Украина победит в кровопролитной войне, развязанной Россией.

Ранее УНИАН сообщал, куда исчезла "Мисс Украина Вселенная" Инна Цимбалюк.

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