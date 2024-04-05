Пара вместе более 4 лет.

Украинская певица MamaRika шокировала сеть. Вчера, 4 апреля, она сделала пост в Instagram, в котором намекнула об изменениях в личной жизни.

Девушка опубликовала фото с мужем Сергеем Середой, на котором они стоят спинами друг к другу.

"Завтра мы расскажем свою историю", - написала артистка и добавила эмоджи разбитое сердце.

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Подписчики сразу предположили, что это намек на вероятный развод и писали свои слова поддержки.

Но уже сегодня, 5 апреля, MamaRika снова вышла на связь и объяснила, что происходит на самом деле в их отношениях с любимым.

"На грани разрыва... Народ, мы всегда честны с вами и не хотим ничего скрывать. Любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя - это взрослая жизнь. Наша семья проживает сверхсложные времена, и так, как сейчас, нас не качало никогда!" - написала певица в посте.

А потом отметила, что у них в последнее время было немало кризисов и конфликтов. Однако они пытаются работать над отношениями и сохранить брак.

"Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию. Мы с Сергеем не хотим сдаваться, и стараемся делать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что мы имеем. Это ок быть не ок", - подчеркнула девушка.

К слову, MamaRika и Сергей Середа сыграли свадьбу четыре года назад в Таиланде на берегу океана. До этого времени пара несколько лет встречалась. В августе 2021 года у супругов родился сын Давид.

Напомним, ранее Санта Димопулос сообщила о своем разводе после 11 лет брака.

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