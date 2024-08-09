Украинскую актрису Ксению Мишину, которая уже много лет ездит за рулем собственной машины, остановила полиция.
Об этом сама девушка сообщила в своем Instagram. Что именно стало причиной для остановки и почему ей выписали штраф - она не отметила, но в шутку написала так:
"Оштрафовали за превышение красоты. Что-что, а полиция у нас очаровательная".Видео дня
Интересно, что в то же время Ксения сидела в машине с короной на голове. Вероятно, она имела в виду, что штраф мог быть за превышение скорости.
Позже девушка показала, что на ее машине есть царапины. Мишина призналась, что сама случайно повредила машину из-за ограничителей парковки.
"Зацепила я так двери, блин. И заднюю, и переднюю, и вот это. Как он называется? Плинтус. Понаставляли своих декораций. Это нормально?" - сказала актриса, держа домашнего любимца на руках.
Реакция подписчиков
Подписчики оценили креативный образ девушки перед полицейскими и написали свои комментарии.
- "Видимо полиция корону не увидела. Надо ездить с открытыми крышей"
- "Аха, это просто бомба"
- "Невероятно красивая в любой ситуации"
- "И корона не помогла".
Напомним, ранее известная танцовщица Илона Гвоздева попала в аварию.