Девушке выписали штраф.

Украинскую актрису Ксению Мишину, которая уже много лет ездит за рулем собственной машины, остановила полиция.

Об этом сама девушка сообщила в своем Instagram. Что именно стало причиной для остановки и почему ей выписали штраф - она не отметила, но в шутку написала так:

"Оштрафовали за превышение красоты. Что-что, а полиция у нас очаровательная". Видео дня

Интересно, что в то же время Ксения сидела в машине с короной на голове. Вероятно, она имела в виду, что штраф мог быть за превышение скорости.

Позже девушка показала, что на ее машине есть царапины. Мишина призналась, что сама случайно повредила машину из-за ограничителей парковки.

"Зацепила я так двери, блин. И заднюю, и переднюю, и вот это. Как он называется? Плинтус. Понаставляли своих декораций. Это нормально?" - сказала актриса, держа домашнего любимца на руках.

Реакция подписчиков

Подписчики оценили креативный образ девушки перед полицейскими и написали свои комментарии.

"Видимо полиция корону не увидела. Надо ездить с открытыми крышей"

"Аха, это просто бомба"

"Невероятно красивая в любой ситуации"

"И корона не помогла".

Напомним, ранее известная танцовщица Илона Гвоздева попала в аварию.

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