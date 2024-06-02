Платон попал в конфуз.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина показала, что произошло с ее 12-летним сыном Платоном, когда в Киеве пропал свет.

На своей странице в Instagram знаменитость сообщила, что мальчик попал в конфуз в День защиты детей. В момент, когда в их доме выключили свет, Платон поднимался к своему этажу в лифте. Следовательно, сын актрисы не смог самостоятельно выйти из него из-за отсутствия электроэнергии.

Мишина пришла мальчику на помощь и вызвала мастеров. Платон просидел час в лифте, ожидая техников. После чего его спасли, а сама актриса нашла даже позитив в этой ситуации. Она говорит, что этот инцидент сделал сына более стрессоустойчивым и смелым. Ксения поделилась кадрами освобождения сына из лифта.

Видео дня

"Отпраздновал праздник. Зато стал немного взрослее и смелее. Просидел сам час в лифте", - написала под видео знаменитость.

К слову, актриса воспитывает сына самостоятельно. Мишина развелась с отцом Платона еще во время беременности. Только спустя много лет мужчина появился в ее жизни и захотел общаться с ребенком, однако отношения у них не сложились.

Напомним, ранее Ксения Мишина раскрыла свой секрет похудения на 12 килограммов. Актриса достигла удивительных результатов за 4 месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: