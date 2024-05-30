Актриса достигла удивительных результатов за 4 месяца.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина всего за 4 месяца похудела на 12 килограммов. Знаменитость рассекретила свой рацион, благодаря которому получила желанный результат.

Поклонники звезды все чаще восхищаются ее внешним видом. Актриса имеет удивительно стройные формы. Ей удалось избавиться от 12 лишних килограммов и она рассказала, в чем секрет.

По словам Ксении, в течение 4 месяцев она придерживалась строгой диеты и питалась только полезными продуктами. Ее рацион обязательно включал необходимое количество белков, жиров и углеводов. При этом она придерживалась дефицита калорий.

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"На период похудения все было очень четко по граммам, без лишних ингредиентов, с нужным дефицитом калорий, нагрузками", - написала Ксения.

Преимущественно ее блюда состояли из рыбы, овощей и каши, поскольку мяса Мишина не ест уже много лет. Достигнув желанных форм актриса перестала считать калории, но продолжает питаться здорово и ходить в тренажерный зал. Она показала подписчикам блюда, которые ела каждый день.

"У меня были три основных варианта завтрака, хотя сейчас так же. Овсяная крупа, белок, авокадо боул с тунцом в собственном соку (овощи, темный рис). Овсяная крупа, 100 г фруктов, 50 г орехов (все, кроме фисташек и арахиса). И вот я миксовала по дням. Никаких заправок, соусов, только масла, кроме подсолнечного", - указала Мишина.

Напомним, ранее Ксения Мишина сообщила о пополнении в семье.

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